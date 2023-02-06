Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Глава следкома Бастрыкин потребовал доклад об обстоятельствах планируемой Смольным продажи санатория «Белые ночи»

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил подчиненным предоставить ему доклад с проверкой доводов градозащитников по факту выставленного на аукцион санатория «Белые ночи» в Курортном районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

«СМИ сообщили о том, что общественники Санкт-Петербурга намерены обратиться к руководству СК России с просьбой проверить законность продажи санатория "Белые Ночи", расположенного в Сестрорецке. (…) По мнению активистов, это нарушит общественные права петербуржцев и, вероятно, закроет доступ на территорию санатория»,— сказано в сообщении.

Подготовка доклада возложена н и.о. руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Олега Бобкова. Ход и результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате СКР.

Напомним, комитет имущественных отношений Петербурга выставил на торги пансионат «Белые ночи» в Сестрорецке в конце января. В лот включены 14 нежилых зданий общей площадью 40 тыс. кв. м и участок земли в 33 га. Начальная стоимость оценивается в 1,75 млрд рублей.

Подробнее — в материале «Ъ-СПб» «"Белые ночи" получили сроки торгов».

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...