Глава следкома Бастрыкин потребовал доклад об обстоятельствах планируемой Смольным продажи санатория «Белые ночи»

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил подчиненным предоставить ему доклад с проверкой доводов градозащитников по факту выставленного на аукцион санатория «Белые ночи» в Курортном районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

«СМИ сообщили о том, что общественники Санкт-Петербурга намерены обратиться к руководству СК России с просьбой проверить законность продажи санатория "Белые Ночи", расположенного в Сестрорецке. (…) По мнению активистов, это нарушит общественные права петербуржцев и, вероятно, закроет доступ на территорию санатория»,— сказано в сообщении.

Подготовка доклада возложена н и.о. руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Олега Бобкова. Ход и результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате СКР.

Напомним, комитет имущественных отношений Петербурга выставил на торги пансионат «Белые ночи» в Сестрорецке в конце января. В лот включены 14 нежилых зданий общей площадью 40 тыс. кв. м и участок земли в 33 га. Начальная стоимость оценивается в 1,75 млрд рублей.

Подробнее — в материале «Ъ-СПб» «"Белые ночи" получили сроки торгов».

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