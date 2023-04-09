РУСАДА: в марте в 2,6 раза выросло число запросов на использование запрещенных лекарств

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сообщило, что в марте получило от спортсменов 21 запрос на использование запрещенных субстанций и методов (TUE) в терапевтических целях, что в 2,6 раза больше, чем в феврале. Об этом пресс-служба РУСАДА сообщила ТАСС.

В РУСАДА уточнили, что одобрили 10 из 21 запроса. В феврале агентство одобрило три соответствующих запроса из восьми, а в январе — все шесть запросов. В 2022 году в агентство поступило 78 подобных запросов, а одобрены были 40.

В случае одобрения запроса спортсмен получает разрешение на использование препаратов, содержащих запрещенные Всемирным антидопинговым агентством (WADA) вещества, на определенный промежуток времени по медицинским показателям.

Эрдни Кагалтынов