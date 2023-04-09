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Коммерсантъ FM
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Песков: мировая монополия на СМИ принадлежит «англосаксам»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что мировая монополия на средства массовой информации принадлежит США и Великобритании. По его мнению, эти страны истерично реагируют на попытки посягательства на их влияние.

«Самые мощные мировые СМИ — это все-таки английские и американские. И даже такие скромные попытки, как у нас с RT, сразу приходят к такой обостренной аллергии, к истерике с их стороны, то есть любые посягательства на эту информационную монополию»,— сказал пресс-секретарь в эфире телеканала «Россия 1».

После начала вооруженного конфликта России и Украины некоторые российские СМИ начали блокировать на зарубежных платформах. Например, на YouTube были заблокированы RT и Sputnik. Эти СМИ в конце февраля 2022 года также заблокировал на своей территории Евросоюз. Ранее, еще в декабре 2021-го, в Германии закрыли спутниковый телеканал RT, который вещал на немецком языке. Причиной блокировки немецкие власти называли отсутствие лицензии.

Эрдни Кагалтынов

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