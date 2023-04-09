В Краснодаре запустят новый автобус до хутора Копанского

Новый муниципальный автобусный маршрут № 120 А «ул. им. Толбухина - Новое городское кладбище» начнет курсировать в Краснодаре с 20 апреля, сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Автобусы малой вместимости будут работать ежедневно с 8 утра до 19 вечера. Интервал движения составить один час.

В администрации Краснодара отмечают, что маршрут был организован по просьбам жителей.

Новый маршрут проследует с 13 остановками: ул. им. Толбухина - Темрюкская - Азовская - Красных Партизан - Западный Обход - подъездная дорога на ОПХ «Колос» - переулок Звездный, поселок Колосистый - улица Тополиная, поселок Краснолит - улица Крайняя, поселок Краснолит - улица Березовая, хутор Копанской - улица Центральная, хутор Копанской - Почтовый тракт.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что более 500 человек подписали коллективное обращение против отмены школьных автобусов, которые едут из микрорайона Немецкая деревня.

Информация о том, что школьные автобусы отменят к 1 сентября 2023 года, поступила от директоров школ.

Наталья Решетняк

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