Фавориты прошли четвертьфинал без срывов

Клубы «Зенит-Казань» и «Динамо» (Москва) «всухую» обыграли в четвертьфинальных сериях из двух матчей нижегородский АСК и новоуренгойский «Факел» и первыми вышли в полуфинал чемпионата России по волейболу. В двух других парах дело дошло до третьей, решающей, встречи: петербургский «Зенит» примет «Динамо» из Ленинградской области, а новосибирский «Локомотив» — белгородское «Белогорье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Момент матча «Факела» и «Динамо» Фото: «Факел» Игра клубов АСК и «Зенит-Казань» Фото: Борис Теплицкий / ВК Ассоциация Спортивных Клубов Следующая фотография 1 / 2 Момент матча «Факела» и «Динамо» Фото: «Факел» Игра клубов АСК и «Зенит-Казань» Фото: Борис Теплицкий / ВК Ассоциация Спортивных Клубов

В том, что «Зенит-Казань» и «Динамо» уверенно справились с четвертьфинальным барьером, нет ничего странного. Эти клубы заняли две верхние строчки в таблице регулярного чемпионата, что позволило им пропустить стартовый раунд play-off. И в принципе по ходу сезона они выглядели как безусловные фавориты.

В итоге соперникам казанцев и москвичей по четвертьфиналу — клубам АСК и «Факел», для которых попадание в восьмерку уже можно считать достижением, не удалось выиграть у грандов ни одной встречи.

Правда, если для действующего чемпиона страны «Динамо» его противостояние с «Факелом» оказалось совсем легким, то казанцам с АСК в ответной игре в гостях пришлось повозиться: одолели они соперников лишь на тай-брейке.

А вот петербургскому «Зениту», пережившему очень нервную — со взлетами и падениями, со сменой тренера — «регулярку», пришлось иметь дело с клубом-соседом. И в этой паре случился захватывающий второй матч. В нем динамовцы из Ленобласти взяли верх в четырех партиях, в двух — на марафонском «балансе», со счетом 32:30.

Пара, составленная из «Локомотива» и «Белогорья», представлялась наиболее интригующей и ожидания оправдала. В первом матче новосибирцы выиграли на своей площадке в трех сетах, но в каждом была борьба. Во втором белгородцы, домашние матчи в нынешнем сезоне проводящие в Туле, взяли реванш — 3:1.

Решающие матчи двух растянувшихся на максимальную дистанцию четвертьфинальных серий состоятся 11 апреля в Санкт-Петербурге и Новосибирске.

Арнольд Кабанов