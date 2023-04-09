Спасателей, помогавших людям во время прорыва трубы с кипятком, представят к награде

В Петербурге наградят спасателей, которые доставали людей из провалившейся под асфальт машины во время прорыва трубы на Дровяной улице. Об этом 9 апреля пишет 78.ru.

По данным издания, к наградам представят весь караул пожарной части №4. В настоящий момент для спасателей готовят соответствующие документы.

Напомним, прорыв произошел утром сегодня, 5 апреля, в 8:10 у дома на улице Дровяной рядом с Рижским проспектом. В образовавшуюся яму упал автомобиль, в котором находился мужчина и два ребенка. Двое пожарных при спасении получили сильнейшие ожоги. Позже СК возбудил уголовное дело из-за аварии.

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