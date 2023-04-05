Двое пожарных получили сильнейшие ожоги при спасательной операции при прорыве трубы в Петербурге

Двое пожарных, участвовавших в спасательной операции при прорыве трубы на Рижском проспекте в Петербурге, получили сильнейшие ожоги от падения в кипяток. Об этом 5 апреля пишет 78.ru.

По данным издания, один из спасателей — Сергей Юдин, награжденный ранее медалью «За отвагу при пожаре», провалился по пояс в кипяток. Он получил 40% ожога тела, пока доставал из машины мужчину и детей. Второй пожарный — Саранг Мишкеев, наступил в горячую воду и упал на бок, повредив 7% площади тела. Спасатели находятся в тяжелом состоянии.

Как отметил вице-губернатор Олег Эргашев, число пострадавших выросло до пяти человек. 10-летнего мальчика доставили в больницу в состоянии средней тяжести. 57-летний и 65-летний мужчины попали в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе также в состоянии средней тяжести. У первого из них зафиксирован ожог 7-8% площади тела, у второго — 18%.

СК РФ по Адмиралтейскому району города начал доследственную проверку после прорыва трубы с кипятком в центре Петербурга.

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