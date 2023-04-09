В прошлом году арбитражные судьи назначили почти 500 экспертиз

За 2022 год в Арбитражном суде Пермского края назначена 481 экспертиза. Как рассказала председатель суда Татьяна Мещерякова, в ходе в ходе круглого стола, посвященного судебным экспертизам, чаще всего в ходе процессов назначались строительно-технические (197) и оценочные (153) экспертизы. Кроме того, председательствующие назначили 24 технических, 19 почерковедческих, 14 товароведческих и 12 автотехнических экспертиз. Реже по решению суда проводились экспертизы по установлению срока давности изготовления документов, а также землеустроительная, финансово-экономическая и пожарно-техническая экспертизы. Также в статистике Арбитражного суда Пермского края зафиксирован единичный факт назначения стационарной психолого-психиатрической экспертизы.