На Алтае акция против снижения цен на молоко собрала представителей хозяйств из нескольких районов

В районном центре Новичиха Алтайского края 9 апреля прошла акция против снижения закупочных цен на сырое молоко у населения. По данным ее организаторов из регионального отделения КПРФ, в акции приняли участие около 200 человек из 11 районов региона.

Собравшиеся записали обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой «навести порядок в вопросе регулирования цен на молоко, закупаемого у населения». По данным участников акции, если в прошлом году цена стабильно держалась на уровне 22 руб. за литр, то к настоящему времени она снизилась до 19 руб.

«Снижение закупочных цен наносит непоправимый ущерб представителям крестьянских и личных подсобных хозяйств, простых тружеников. В условиях снижения цен мы оказались нерентабельными, ведь стоимость кормов, ветуслуг и прочие расходы продолжают расти. Если ситуация с падением закупочных цен не будет взята под контроль, то мы будем вынуждены зарезать поголовье…»,– говорится в видеообращении.

31 марта в краевом управлении по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям (Алтайпищепром) прошло совещание, участники которого обсудили перспективы алтайской молокоперерабатывающей промышленности. Выступивший на совещании заместитель председателя правительства региона Александр Лукьянов заявил, что из-за санкций конкуренция на внутреннем рынке среди производителей молочной продукции возросла.

По данным начальника Алтайпищепрома Александра Большакова, индекс производства в молочной отрасли края по итогам 2022 года составил 95,3%. За последние пять лет ввоз сырого молока на Алтай из других регионов вырос на 61% до 250,7 тыс. тонн в прошлом году.

5 апреля комитет Госдумы РФ по аграрным вопросам обсудил ситуацию, сложившуюся на рынке молока. «Комитет принял решение о срочном вмешательстве в регулирование сложившейся ситуации федеральным профильным министерством, а также провести 19 апреля в Государственной думе расширенные парламентские слушания по законодательному обеспечению производства молока и мяса с участием всех регионов, заинтересованных министерств и ведомств, научных и общественных организаций»,— заявил на заседании председатель комитета Владимир Кашин.

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Валерий Лавский