Из-за пожара в жилой многоэтажке на Уралмаше эвакуировали 16 человек

В Екатеринбурге произошло возгорание в квартире на 16 этаже дома на улице Ярославской,21. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области, в квартире на площади 18 кв.м. горели домашние вещи.

По словам очевидцев, огонь распространялся быстро и за несколько минут полностью охватил балкон. До прибытия спасателей из дома самостоятельно эвакуировались 16 человек, среди которых было двое детей.

Для тушения огня привлекались 12 спасателей и три единицы техники.

Ранее в Екатеринбурге произошел пожар в квартире на 15 этаже 24-этажного жилого дома на улице Павла Шаманова в Академическом. Тогда прибывшие на место спасатели эвакуировали из здания 60 человек, еще 18 человек, в том числе двоих детей, спасли, используя маски дыхательных аппаратов.

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