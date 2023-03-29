Из-за пожара в Академическом районе из многоэтажки эвакуировали 78 человек

В Академическом районе Екатеринбурга произошел пожар в доме на улице Павла Шаманова. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, очаг возгорания находился в квартире на 15 этаже 24-этажного жилого дома.
1 / 3
Уточняется, что прибывшие на место спасатели эвакуировали из здания 60 человек, еще 18 человек, в том числе двоих детей, спасли, используя маски дыхательных аппаратов.
Площадь пожара составила 15 кв.м. На месте происшествия работают 40 человек личного состава и 13 единиц специальной техники. О пострадавших не сообщается.