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Из-за пожара в Академическом районе из многоэтажки эвакуировали 78 человек

В Академическом районе Екатеринбурга произошел пожар в доме на улице Павла Шаманова. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, очаг возгорания находился в квартире на 15 этаже 24-этажного жилого дома.

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Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

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Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Уточняется, что прибывшие на место спасатели эвакуировали из здания 60 человек, еще 18 человек, в том числе двоих детей, спасли, используя маски дыхательных аппаратов.

Площадь пожара составила 15 кв.м. На месте происшествия работают 40 человек личного состава и 13 единиц специальной техники. О пострадавших не сообщается.

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