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В белгородской Тишанке во время обстрела ВСУ повреждения получили четыре дома

Утром в Вербное воскресенье — один из самых значимых православных праздников (верба, как напомнил курский губернатор Роман Старовойт, для христиан «символизирует победу над смертью и отражает желание жить в мире и согласии») - украинские военнослужащие обстреляли село Тишанка Волоконовского района Белгородской области.

По данным белгородского губернатора Вячеслава Гладкова, обошлось без пострадавших среди гражданских лиц. Однако снарядами были повреждены четыре частных домовладения. В них выбиты окна, посечены фасады и заборы. «Оперативные и аварийные службы находятся на месте и устраняют последствия»,- написал в своем телеграм-канале господин Гладков.

Накануне в результате обстрела окраины села Архангельское Шебекинского городского округа на Белгородчине погибло десять голов крупного рогатого скота.

Владимир Зоркий

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