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Коммерсантъ FM
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Nikkei: подозреваемые в контрабанде из КНДР суда заходили в порты Японии 38 раз за последние три года

Шесть судов, подозреваемые в нарушении санкций ООН против Северной Кореи, заходили в порты Японии 38 раз за последние три года, сообщает Nikkei на основе анализа отчетов Совета безопасности ООН и информации от британского поставщика данных Refinitiv.

Как сообщает газета, пять из шести судов ООН подозревает в контрабанде северокорейского угля, а шестое судно раньше ходило под флагом КНДР. Отмечается, что японские правоохранительные органы не могут запретить им заходить в порты, поскольку у властей нет данных о том, что эти суда ранее отплывали из портов Северной Кореи, передает Nikkei заявление японской береговой охраны.

Одно из шести подозрительных судов, заходившее в порты Японии под флагом Того в 2021 году, попало под санкции Южной Кореи в феврале 2019 года из-за подозрений в контрабанде северокорейского угля. Согласно записям в токийском порту, которые изучило издание, это судно прибыло из Китая, загрузилось металлоломом и отправилось во Вьетнам.

Nikkei также сообщает о судне, которое заходило в японский порт Кагосима под флагом Сьерра-Леоне в августе 2020 года, затем вышло и пропало с радаров в районе китайского порта Нинбо-Чжоушань, который в ООН называли перевалочным пунктом для северокорейской контрабанды.

Издание напоминает, что Япония прекратила торговые отношения с КНДР в 2006 году. В 2016 году Япония расширила ограничения, запретив определенным судам заходить в свои порты. С тех пор в японские гавани не имеют права заходить суда под флагом Северной Кореи; суда, заходившие в порты КНДР с 2016 года; а также суда, находящиеся под санкциями ООН.

Nikkei отмечает, что черный список судов ООН не обновлялся с 2018 года из-за «противодействия Китая и России», несмотря на то что Совбез ООН и отдельные страны периодически отмечают суда с подозрительной активностью. Ситуация осложняется тем, что КНДР научилась обходить ограничения с помощью договоренностей с третьими странами и переброской груза в открытом море, заявляет издание.

В декабре 2022 года Япония приняла новую стратегию национальной безопасности. Одним из главных вызовов в документе указана угроза безопасности в Азии, исходящая от Северной Кореи. Этими опасностями он обосновывает рекордные расходы на оборону.

Эрдни Кагалтынов

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