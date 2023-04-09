В Перми установят памятник инженеру и изобретателю газового освещения

Общественный совет по топонимике при главе Перми поддержал инициативу «Газпром межрегионгаз» об установке памятника инженеру, изобретателю, учёному, члену-корреспонденту Петербургской академии наук Петру Соболевскому. Решение было принято единогласно. Как сообщает пресс-служба мэрии, скульптура будет установлена в саду имени Гоголя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фото: пресс-служба Газпром межрегионгаз Фото: Фото: пресс-служба Газпром межрегионгаз

Директор АО «Газпром газораспределение Пермь» Сергей Черезов отметил, что Пётр Соболевский заложил основу организации системы газового освещения в России. Кроме того, во время работы на заводе в поселке Пожва Пермской губернии Петр Соболевский запустил первую в России систему газового освещения производственных помещений.

Бронзовый памятник будет состоять из скульптуры Петра Соболевского в натуральную величину и информационной доски на треноге. На доске будут представлены основные факты биографии и принцип работы его изобретения. QR-код, интегрированный в информационную доску, будет отсылать к подробной биографии ученого.

Также в саду имени Гоголя по договорённости между губернатором Пермского края Дмитрием Махониным и генеральным директором «Газпром межрегионгаз» Сергеем Густовым к 300-летию города будут установлены пять газовых фонарей – копии исторических, аналогичные тем, что размещены в Александровском саду Санкт-Петербурга.