В Чехии возбудили 95 уголовных дел в связи с поддержкой действий России на Украине

С 24 февраля 2022 года полиция Чехии возбудила 95 уголовных дел в отношении граждан, которые тем или иным образом выражали поддержку действий России в ходе специальной военной операции на Украине. Как сообщила пресс-секретарь полиции Ондржея Моравчик, по 67 случаям уже предъявлены обвинения.

Представитель чешской полиции добавила, что законодательные основы для привлечения к уголовной ответственности могут быть различными. «К ним относятся, например, создание, поддержка и продвижение движения, направленного на подавление прав и свобод человека»,— сказала она, передает портал Irozhlas.cz.

После начала спецоперации чешский прокурор Игор Стржиж заявил, что публичное выражение поддержки действий российской власти будет рассматриваться как «одобрение преступления», за которое грозит лишение свободы на срок до трех лет.

16 марта стало известно, что с начала военного конфликта суды Чехии вынесли обвинительные приговоры в отношении девяти граждан страны за поддержку России и спецоперации. При этом Игор Стржиж заверял, что тюремный срок был назначен лишь в одном случае: активиста Патрика Тушля приговорили к девяти месяцам заключения из-за критичного высказывания в адрес украинских граждан.

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