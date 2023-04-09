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Лидером свердловского отделения «Справедливой России» остался Андрей Кузнецов

Депутата Госдумы Андрея Кузнецова переизбрали лидером свердловского отделения партии «Справедливая Россия». Соответствующее решение единогласно приняли делегаты региональной конференции в Екатеринбурге. Его кандидатуру рекомендовал президиум Центрального Совета партии.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Андрей Кузнецов возглавляет отделение с 2019 года. В 2021 году он стал депутатом госдумы. В прошлом году принимал участие в выборах губернатора Свердловской области, набрал 9,15% голосов и занял третье место — его поддержали 86 тыс. свердловчан.

Ранее господин Кузнецов на публичных слушаниях в Екатеринбурге выступил против изменения принципа формирования городской думы, согласно которому 25 человек будут избираться по одномандатным округам, 10 — по партийным спискам, а не 50/50, как было ранее. Депутат заявил, что низкая явка в городе и сокращение депутатов избранных по партийным спискам приведет к повышению влияния «Единой России» в думе Екатеринбурга. Изменения были одобрены большинством участников слушаний.

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