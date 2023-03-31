«Партийные бюджеты начнут серьезно сокращаться»

Участники общественных слушаний проголосовали за поправки в Устав Екатеринбурга, предусматривающие изменение схемы выборов городской думы. Они предусматривают сокращение с 18 до 10 депутатов, избираемых по партийным спискам, и увеличение одномандатников. Несмотря на то, что решение носит рекомендательный характер, на слушаниях возник ажиотаж, а голоса примерно разделились.
Публичные слушания были организованы в администрации Екатеринбурга. Оценить поправки в устав города пришли более 1 тыс. горожан, однако до голосования были допущены 917 человек.
В гордуме не предвидели большого интереса к слушаниям, поэтому начало выступлений перенесли на 20 минут. За это время сотрудники аппарата расставили дополнительные стулья для стоявших в проходе участников и отвели часть горожан во второй зал. Большинство пришедших — люди преклонного возраста, а также работники бюджетных организаций. Как заметил во время выступления депутат Госдумы, лидер регионального отделения «Справедливой России» Андрей Кузнецов: «Очень много живых лиц, вижу знакомых учителей, других работников бюджетной сферы».
Публичные слушания по проекту решения Екатеринбургской городской думы «О внесении изменений в Устав Екатеринбурга»
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Слушания начались с доклада начальника правового департамента администрации Екатеринбурга Татьяны Ширяевой. Госпожа Ширяева сообщила, что вносимые изменения нужны для приведения городского Устава в соответствие с региональным законодательством.
Ранее депутаты законодательного собрания Свердловской области одобрили законопроект группы депутатов «Екатеринбург», предложивших новую схему выборов в представительный орган города: 25 депутатов избираются по одномандатным округам, 10 — по партийным спискам. В прежней редакции действовал смешанный принцип формирования представительного органа в пропорции 50/50: 18 депутатов избирались по одномандатным округам, 18 – по партийным спискам. 1 марта глава региона Евгений Куйвашев одобрил вносимые поправки.
Госпожа Ширяева заверила, что вносимые изменения не повлияют на волеизъявление жителей Екатеринбурга, а наоборот повысят его качество. «С учетом увеличения доли депутатов городской думы, избираемых по одномандатным избирательным округам, снижается норма представительства в указанных округах. Тем самым обеспечивается более тесная обратная связь депутатов с избирателями»,— подчеркнула она.
Публичные слушания по проекту решения Екатеринбургской городской думы «О внесении изменений в Устав Екатеринбурга»
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
После нее выступили всего два человека, оба против. Андрей Кузнецов заявил, что низкая явка в городе и сокращение депутатов избранных по партийным спискам приведет к повышению влияния «Единой России» в думе Екатеринбурга. «А между строк читается одна простая фраза – "Единая Россия" наберет мало, поэтому партийные списки надо сократить, и пусть идут по одномандатным округам»,— объяснил он. Господин Кузнецов привел в пример выборы дум в Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском, где победили кандидаты от «Единой России».
Андрей Кузнецов
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Его поддержал общественный активист Ярослав Ширшиков. По его словам, нынешняя модель выборов в городскую думу обеспечивает повышенную конкуренцию между партиями. Они вынуждены увеличивать мобилизационный ресурс, повышать охваты и привлекать спонсоров. «Партии могут ставить ресурсных, состоявшихся, ответственных людей на партийные списки. У партий появляются деньги для привлечения специалистов для качественной подготовки агитационно-пропагандистских материалов, для расширенной сети агитаторов, для размещения наружной рекламы»,— отметил господин Ширшиков. По его прогнозам, изменения приведут к снижению явки и активности партий на выборах. «Партийные бюджеты, особенно оппозиционных партий, начнут серьезно сокращаться»,— пожаловался он.
Публичные слушания по проекту решения Екатеринбургской городской думы «О внесении изменений в Устав Екатеринбурга»
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
После выступлений первый заместитель главы города Игорь Сутягин объявил голосование по внесению изменений в Устав Екатеринбурга. В нем приняли участие 879 участников. «За проголосовали 442 участника, против» проголосовали 423 участника, воздержались 14 участников. И так, решение принято»,— завершил голосование господин Сутягин. После оглашения решения в зале раздались возмущенные лозунги: «Не правда!», «Быть не может!».
Протокол слушаний будет направлен мэру Алексею Орлову и в Екатеринбургскую городскую думу. Слушания носят рекомендательный характер. Выборы в думу Екатеринбурга должны пройти в сентябре.