«Партийные бюджеты начнут серьезно сокращаться»

Участники общественных слушаний проголосовали за поправки в Устав Екатеринбурга, предусматривающие изменение схемы выборов городской думы. Они предусматривают сокращение с 18 до 10 депутатов, избираемых по партийным спискам, и увеличение одномандатников. Несмотря на то, что решение носит рекомендательный характер, на слушаниях возник ажиотаж, а голоса примерно разделились.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Публичные слушания по проекту решения Екатеринбургской городской думы «О внесении изменений в Устав Екатеринбурга» Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Публичные слушания по проекту решения Екатеринбургской городской думы «О внесении изменений в Устав Екатеринбурга» Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Публичные слушания по проекту решения Екатеринбургской городской думы «О внесении изменений в Устав Екатеринбурга» Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Публичные слушания Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Публичные слушания Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Публичные слушания Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Следующая фотография 1 / 6 Публичные слушания по проекту решения Екатеринбургской городской думы «О внесении изменений в Устав Екатеринбурга» Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Публичные слушания по проекту решения Екатеринбургской городской думы «О внесении изменений в Устав Екатеринбурга» Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Публичные слушания по проекту решения Екатеринбургской городской думы «О внесении изменений в Устав Екатеринбурга» Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Публичные слушания Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Публичные слушания Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Публичные слушания Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Публичные слушания были организованы в администрации Екатеринбурга. Оценить поправки в устав города пришли более 1 тыс. горожан, однако до голосования были допущены 917 человек.

В гордуме не предвидели большого интереса к слушаниям, поэтому начало выступлений перенесли на 20 минут. За это время сотрудники аппарата расставили дополнительные стулья для стоявших в проходе участников и отвели часть горожан во второй зал. Большинство пришедших — люди преклонного возраста, а также работники бюджетных организаций. Как заметил во время выступления депутат Госдумы, лидер регионального отделения «Справедливой России» Андрей Кузнецов: «Очень много живых лиц, вижу знакомых учителей, других работников бюджетной сферы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Публичные слушания по проекту решения Екатеринбургской городской думы «О внесении изменений в Устав Екатеринбурга»

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Публичные слушания по проекту решения Екатеринбургской городской думы «О внесении изменений в Устав Екатеринбурга»

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Слушания начались с доклада начальника правового департамента администрации Екатеринбурга Татьяны Ширяевой. Госпожа Ширяева сообщила, что вносимые изменения нужны для приведения городского Устава в соответствие с региональным законодательством.

Ранее депутаты законодательного собрания Свердловской области одобрили законопроект группы депутатов «Екатеринбург», предложивших новую схему выборов в представительный орган города: 25 депутатов избираются по одномандатным округам, 10 — по партийным спискам. В прежней редакции действовал смешанный принцип формирования представительного органа в пропорции 50/50: 18 депутатов избирались по одномандатным округам, 18 – по партийным спискам. 1 марта глава региона Евгений Куйвашев одобрил вносимые поправки.

Госпожа Ширяева заверила, что вносимые изменения не повлияют на волеизъявление жителей Екатеринбурга, а наоборот повысят его качество. «С учетом увеличения доли депутатов городской думы, избираемых по одномандатным избирательным округам, снижается норма представительства в указанных округах. Тем самым обеспечивается более тесная обратная связь депутатов с избирателями»,— подчеркнула она.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Публичные слушания по проекту решения Екатеринбургской городской думы «О внесении изменений в Устав Екатеринбурга»

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Публичные слушания по проекту решения Екатеринбургской городской думы «О внесении изменений в Устав Екатеринбурга»

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

После нее выступили всего два человека, оба против. Андрей Кузнецов заявил, что низкая явка в городе и сокращение депутатов избранных по партийным спискам приведет к повышению влияния «Единой России» в думе Екатеринбурга. «А между строк читается одна простая фраза – "Единая Россия" наберет мало, поэтому партийные списки надо сократить, и пусть идут по одномандатным округам»,— объяснил он. Господин Кузнецов привел в пример выборы дум в Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском, где победили кандидаты от «Единой России».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Кузнецов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Андрей Кузнецов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Его поддержал общественный активист Ярослав Ширшиков. По его словам, нынешняя модель выборов в городскую думу обеспечивает повышенную конкуренцию между партиями. Они вынуждены увеличивать мобилизационный ресурс, повышать охваты и привлекать спонсоров. «Партии могут ставить ресурсных, состоявшихся, ответственных людей на партийные списки. У партий появляются деньги для привлечения специалистов для качественной подготовки агитационно-пропагандистских материалов, для расширенной сети агитаторов, для размещения наружной рекламы»,— отметил господин Ширшиков. По его прогнозам, изменения приведут к снижению явки и активности партий на выборах. «Партийные бюджеты, особенно оппозиционных партий, начнут серьезно сокращаться»,— пожаловался он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Публичные слушания по проекту решения Екатеринбургской городской думы «О внесении изменений в Устав Екатеринбурга»

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Публичные слушания по проекту решения Екатеринбургской городской думы «О внесении изменений в Устав Екатеринбурга»

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

После выступлений первый заместитель главы города Игорь Сутягин объявил голосование по внесению изменений в Устав Екатеринбурга. В нем приняли участие 879 участников. «За проголосовали 442 участника, против» проголосовали 423 участника, воздержались 14 участников. И так, решение принято»,— завершил голосование господин Сутягин. После оглашения решения в зале раздались возмущенные лозунги: «Не правда!», «Быть не может!».

Протокол слушаний будет направлен мэру Алексею Орлову и в Екатеринбургскую городскую думу. Слушания носят рекомендательный характер. Выборы в думу Екатеринбурга должны пройти в сентябре.

Василий Алексеев