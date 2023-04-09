Посол Белоруссии: каботажные перевозки в Союзном государстве будут работать по правилам ЕАЭС

Белоруссия и Россия решили двигаться в формате Евразийского экономического союза по вопросу автомобильных каботажных перевозок, сообщил посол Белоруссии в Москве Дмитрий Крутой. По его словам, «история фактически согласована». Минск считает условия приемлемыми.

«И, возможно, в рамках двойки нашей мы здесь уже не будем ломать копья и продолжим работу в рамках законодательства Евразийского экономического союза»,— сказал господин Крутой телеканалу «Беларусь 1».

Как объяснил дипломат, после согласования решения белорусский грузовик, например, может совершить перевозку на Дальний Восток и на обратной дороге в течение семи дней — каботажную перевозку грузов внутри России между тремя городами.

Посол считает тему каботажных перевозок одной из самых сложных. Эксперты сверяли позиции в течение полугода. «Основная проблема в том, что у нас все-таки существуют различия в налоговых системах, системах использования финансовых инструментов, в первую очередь банковских кредитов и лизинговых программ на покупку техники. Не сказать, что это глобальное какое-то неравенство условий, но есть определенные различия»,— объяснил господин Крутой.

Посол напомнил, что сейчас есть соглашение о каботажных перевозках водным транспортом. Он ожидает подписания документов об инвестиционном каботаже.

О товарообороте двух стран — в материале «Ъ» «Россия и Белоруссия пришли к балансу».

Леонид Уварчев