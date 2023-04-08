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Коммерсантъ FM
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С Украины в Молдавию попытались вывезти мощи 80 святых

Во время досмотра в пункте пропуска Табаки в Одесской области обнаружены ковчег с мощами 80 святых, икона и храмовый аналой. О произошедшем пограничники сообщили полиции и Службе безопасности Украины.

Эти предметы в храм Покрова Пресвятой Богородицы пытался вывезти молдаванин, по поручению друга, якобы на праздник, сообщает Государственная погранслужба Украины. «Небрежная перевозка ковчега привела к тому, что мощевики выпали со своих мест»,— отмечает ведомство.

Аналой — это подставка с наклонной поверхностью для икон, книг или нот. Мощевик — общее название емкостей для хранения частиц мощей. Через Табаки с Украины можно попасть в Тараклийский район Молдавии.

Мария Федотова

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