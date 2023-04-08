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Коммерсантъ FM
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Разыскиваемый в России за дезертирство 23-летний мужчина задержан в Армении

Полиция Армении задержала в Ереване 23-летнего мужчину, которого в России разыскивают по обвинению в дезертирстве. Парня задержали 7 апреля, его разыскивала московская полиция.

«Седьмого апреля на ереванской улице Нар-Доса был обнаружен и доставлен в полицейское отделение 23-летний Юрий Т., разыскиваемый московскими правоохранителями по обвинению в дезертирстве»,— сообщила пресс-служба полиции Армении. О задержании проинформировали прокуратуру и инициатора розыска.

За дезертирство (ст. 337 УК РФ) в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий предусмотрено лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Подробнее о том, что происходит после начала российско-украинского военного конфликта, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина

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