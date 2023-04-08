Производство шампанского на Кубани с начала года выросло на 26%

В Краснодарском крае в январе-феврале 2023 года произвели 925,2 тыс. декалитров шампанских и игристых вин. Это на 26,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Росалкогольрегулирования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Абрау-Дюрсо Фото: Абрау-Дюрсо

По этому показателю Кубань стабильно занимает первое место в РФ, увеличив за первые два месяца года долю рынка до 55,7%. В тройку регионов-лидеров производства шампанского в РФ также входят Санкт-Петербург (205,8 тыс. дал) и Крым (163 тыс. дал).

В 2022 году в Краснодарском крае выпустили 23,3 млн декалитров винодельческой продукции, в том числе 6,8 млн декалитров игристых и шампанских вин. По производству этих товаров Кубань также занимала первое место в России. Винную продукцию в регионе делают более 90 организаций и крестьянско-фермерских хозяйств.

Александр Орлов

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