На Кубани за год выпустили более 23 млн декалитров винодельческой продукции

В 2022 году в Краснодарском крае выпустили 23,3 млн декалитров винодельческой продукции, в том числе 6,8 млн декалитров игристых и шампанских вин. По производству этих товаров Кубань занимает первое место в России. Винную продукцию делают более 90 организаций и крестьянско-фермерских хозяйств, сообщает пресс-служба администрации региона.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев отметил, что власти региона поддерживают винодельческую отрасль. В этом году на компенсацию затрат при посадке лозы, работ по уходу и раскорчевку виноградников направят более 1 млрд руб. Еще одной мерой поддержки стало обнуление земельного налога для аграриев, которые заложат плантации.

Долю импортных саженцев на Кубани удалось сократить до 30%. Для снижения зависимости от импортных посадочных материалов в регионе развивают питомники и выращивают собственные саженцы. В 2023 году производство местных саженцев планируют увеличить на 27%, до 4,2 млн штук в год. В регионе также увеличивают и площади плантаций. Сейчас они занимают 33% от всех виноградников в России — 29,6 тыс. га.

«Особое внимание уделяем защите виноградопригодных земель. Так, в генплане Анапы уже зафиксировали более 30 тыс. гектаров таких территорий. Соответствующую работу сейчас проводят в Новороссийске и Темрюкском районе. На этих земельных участках не может быть ничего, кроме виноградников»,— отметил Вениамин Кондратьев.

Татьяна Ручкина

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