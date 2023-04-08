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Из-за реконструкции плотины в Ворсме обмелело озеро Тосканка

Озеро Тосканка в Ворсме Нижегородской области обмелело из-за реконструкции плотины на реке Кинешме, сообщили местные жители в соцсетях. Внимание на проблему обратили журналисты программы «Кстати».

По словам заместителя начальника Ворсменского административно-территориального управления Владимира Захарова, во время реконструкции гидроузла реки строители установили заграждение из песка и щебня, чтобы вода не уходила из озера. Однако в половодье материалы смыло. Тогда был установлен металлический щит, но под ним произошел промыв грунта.

«Ничего критичного не произошло. Раньше спускалось полностью озеро, вода сходила и вновь наполнялась. Все будет восстановлено»,— сказал Владимир Захаров журналистам «Кстати».

В региональном минэкологии агентству NN.ru сообщили, что по проекту реконструкции плотины разрешено осушение озера на время проведения работ.

«Наша основная задача — сохранить уникальность и природное богатство этой территории. Чтобы поддерживать оптимальный уровень воды, мы приняли решение капитально отремонтировать гидроузел на реке Кишме. После полного обследования и прохождения экспертиз будет выбран способ очистки акватории озера от излишнего зарастания водной растительностью и для очистки дна»,— сказал министр экологии Денис Егоров.

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