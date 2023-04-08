Ярославский губернатор намерен уделить повышенное внимание качеству ремонта дорог

В Ярославской области будут значительно увеличены объемы работ по дорожному строительству и уделено повышенное внимание качеству проводимых ремонтов дорожного полотна. Об этом губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил в ходе рабочей поездки в Даниловский район.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Евраев (в центре)

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Михаил Евраев (в центре)

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Губернатор посетил местный филиал АО «Ярдормост», на территории которого недавно был запущен в работу завод ДС-158 по производству горячих асфальтобетонных смесей. Как проинформировало главу региона руководство предприятия, уже выпущено более 100 тонн продукции, соответствующей новым ГОСТам. В ответ Михаил Евраев подчеркнул важность решения дорожной проблемы в регионе.

«Дороги – большая, серьезная проблема на всей территории области. Нам нужно сделать в этом году большой качественной рывок. Регион получит 2 млрд 95 млн рублей за счет лимитов 2024 года. Поэтому значительно увеличиваем объемы работ по дорожному строительству с акцентом на муниципальных объектах. Сделаем самые проблемные. Безусловно, важно и областные дороги привести в порядок, но еще важнее делать дороги там, где живут люди, то есть в городах, районных центрах»,— заявил Михаил Евраев.

Как отметил господин Евраев, в самом Даниловском районе в 2023 году отремонтируют 12 дорог. Глава региона подчеркнул, что качеству проводимых ремонтов по всей области будет уделено повышенное внимание, потому для долговечности дорожного полотна необходимы современные материалы. Как добавили в пресс-службе ярославского правительства, почти все асфальтобетонные заводы региона уже работают по новым стандартам качества и «при активном содействии правительства области выпускают смесь с высокими эксплуатационными показателями».

Отдельно глава региона побеседовал с работниками асфальтобетонного завода в Данилове. В ходе встречи Михаил Евраев отметил, что от результатов их работы напрямую зависит качество ремонта дорог. А значит и оплата труда должна быть соответствующей. Губернатор дал поручение директору регионального департамента дорожного хозяйства проработать с руководством филиала вопрос о доведении размера заработных плат работников завода до средней по региону.

Также ярославское правительство отдельно следит за исполнением гарантийных обязательств по уже отремонтированным дорогам.

«Сейчас по региональным дорогам начался объезд всех гарантийных объектов. Таких у нас 144. Многие подрядные организации получают предписания и уже начинают работы по устранению выявленных недостатков. До конца мая все они должны быть исправлены. В начале июня мы будем опять делать повторный объезд и проверять исполнение гарантийных обязательств»,— рассказал директор департамента дорожного хозяйства области Роман Душко.

По поручению губернатора на дорогах области в 2023 году установят девять пунктов весогабаритного контроля. Они нужны для защиты дорог области. С помощью пунктов власти будут следить за тем, чтобы большегрузы не ездили по дорогам региона с перевесом и штрафовать нарушителей.

Андрей Иванов