Падение и компенсация

Житель Воронежа упал с 19-го этажа на автомобиль и выжил. Но, вероятно, должен будет заплатить компенсацию. Этого не исключают юристы и страховщики, опрошенные “Ъ FM”. По их словам, владелец машины в праве предъявить претензии гражданину, который оставил вмятину на крыше автомобиля. Какие для этого есть основания? Расскажет Анна Маргулис.

40-летний житель Воронежа Артур не только выжил после падения с 60 метров, но и смог избежать серьезных травм. Поднявшись с крыши автомобиля, он исполнил спасателям припев из песни Аллы Пугачевой «Любовь похожая на сон». Врачи оценили состояние пациента, как удовлетворительное. Чего нельзя сказать о машине Nissan X-Trail. Глубокая вмятина осталась не только на крыше, но и на капоте.

Цена японского автомобиля у официального дилера в 2022 году превышала 3 млн руб. Но в 2023-м эту модель поставлять перестали. А запчасти для ремонта подорожали. И теперь возникает вопрос: придется ли упавшему на Nissan мужчине возмещать ущерб владельцу автомобиля? По словам управляющего партнера юридической компании ШАГИ Андрея Шаркова такая вероятность существует. Все зависит от того, по какой причине человек упал с балкона, отмечает собеседник “Ъ FM”:

«Здесь нужно понимать причину, почему он выпал. От того, в воле и в ответственности кого она находится, мы будем понимать, кто будет отвечать за этот ущерб. То есть, если кто-нибудь его толкнул, отвечает тот, кто толкнул. Если, например, он сидел на балконе, все было в порядке, и балкон обрушился, отвечает эксплуатирующая организация. Если он по собственному, скажем так, недосмотру или сознательно спрыгнул на автомобиль, то с точки зрения возможностей компенсации его падение с 19 этажа ничем не будет отличаться от того, чтобы он вот шел по улице и запрыгнул на капот, помял машину. Соответственно, за причиненный ущерб он ответить должен».

Согласно кодексу об урегулировании правонарушений, уничтожение или повреждение чужого имущества по неосторожности, даже причинившее значительный ущерб собственнику, не влечет административных санкций. Так что за падение на автомобиль с балкона серьезного наказания не предусмотрено, отмечает автоюрист и автор Telegram-канала «Юризм» Илья Афанасьев:

«Своими действиями он преднамеренно причинил ущерб. Отвечать мужчина будет, если останется в живых, по Гражданскому кодексу. Но если человек погиб, и у него остались наследники, то можно обращаться и к ним с требованием о возмещении ущерба из наследственной массы. Каждое ДТП в 99% случаев — это причинение ущерба по неосторожности. Бывает, кто-то выгуливает своего питомца, и он нападает на машину, начинает грызть бампер и царапать крылья. Это своего рода противоправное действие третьих лиц. Собака у нас не является субъектом права, как в развитых демократиях».

Страховщики возьмут на себя переговоры с виновником и расходы на ремонт только в одном случае — если автовладелец оформил полное каско. Варианты «лайт» или «профи» распространяются исключительно на ДТП, напоминают участники страхового рынка. В договоре обычно прописано, что КАСКО покрывает повреждения от упавшего на машину предмета. Человек в эту категорию тоже попадает, поясняет заместитель гендиректора «РЕСО-Гарантии» Игорь Иванов:

«Не имеет ни малейшего значения, что именно упало на автомобиль, главное, что он поврежден. Надо выплачивать страховое возмещение. Это должен быть нормальный пакет каско с широким покрытием, куда входит в том числе и повреждение в результате падения каких-либо предметов. Теоретически с того, кто виновен в повреждении машины, можно что-то требовать, это сплошь и рядом бывает с коммунальщиками, которые плохо чистят крыши от снега и льда. У нас есть теоретически возможность предъявить регресс к виновникам этого происшествия, но взыскать с них деньги бывает довольно сложно. Речь идет о полной компенсации ущерба».

Хотя бывают случаи, когда и самим автовладельцам удается добиться компенсации в подобных ситуациях. Так житель Екатеринбурга смог отсудить у управляющей компании 200 тыс. руб. Причиной разбирательства стала ледяная глыба, которая упала с крыши дома и повредила его машину. По словам автовладельца, заседания по делу продолжались около двух лет.

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