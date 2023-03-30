Хирургов испортил квартирный вопрос

Одна из владельцев краснодарской Клиники малоинвазивной хирургии Нелли Мкртумян обратилась в прокуратуру края с просьбой провести внеплановую проверку медучреждения. Она считает, что при получении лицензии медучреждением были предоставлены недостоверные сведения относительно договоров аренды помещения. Судебные споры между собственниками частной клиники продолжаются несколько лет: госпожа Мкртумян рассчитывает выселить бизнес-партнеров и получить деньги за аренду здания. Эксперты считают, что по формальным основаниям учреждение могут лишить лицензии, однако в данном случае это маловероятно.



По решению суда клиника уже должна была освободить помещение, но кассационная инстанция вернула дело на новое рассмотрение

Фото: clinic-kmh.ru

В прокуратуру Краснодарского края поступила жалоба от соучредителя ООО «Клиника малоинвазивной хирургии» (КМХ) Нелли Мкртумян (доля в уставном капитале — 33%) на частное медицинское учреждение. Заявительница просит организовать внеплановую проверку клиники в связи с тем, что якобы КМХ получила лицензию на осуществление деятельности по подложному договору аренды.

Владельцем здания по ул. Энгельса, 171, где расположена КМХ, ранее являлся муж Нелли Мкртумян Мелик Мнацаканян. Он также имел одну третью долю в обществе. С 2018 года между ним и клиникой было заключено несколько договоров аренды помещений (стоимость аренды здания площадью 832 кв. м составляла 1 млн руб. в месяц), однако за все время, по словам госпожи Мкртумян, которая стала владелицей бизнеса после смерти супруга, было выплачено лишь 1,7 млн руб. Теперь женщина пытается взыскать арендную плату с бизнес-партнеров.

Ранее Арбитражный суд Краснодарского края встал на строну истца и обязал КМХ выплатить 24 млн руб. задолженности по аренде и 2,2 млн руб. неустойки. Помимо этого клиника должна была освободить помещение. Апелляция утвердила это решение, однако кассационная инстанция вернула дело на новое рассмотрение.

Параллельно с этим представители КМХ обратились в Прикубанский районный суд Краснодара с иском о признании договоров аренды недействительными на основании того, что Мелик Мнацаканян при основании общества принял участие в его уставном капитале в виде аренды здания сроком на 10 лет, а значит, заключенные договоры аренды были ничтожными. В решении суда, вставшего на сторону КМХ, указано, что заключение договоров аренды было необходимо для ведения обществом коммерческой деятельности, включая получение лицензии. Документы признаны недействительными, это и послужило для Нелли Мкртумян поводом обратиться в прокуратуру.

«Клиника считает, что мой покойный муж должен был передать ей помещения безвозмездно. Хотя в заключенном между владельцами общества соглашении ни о какой безвозмездной сделке речи не идет и прямо указано, что Мелик Мнацаканян передал помещение в аренду, то есть за плату. Кроме того, данное соглашение не было утверждено на общем собрании участников, и соответствующие положения не были внесены в устав общества»,— рассказала «Ъ-Кубань» госпожа Мкртумян.

Она не скрывает, что освобождение здания является основным ее требованием. В КМХ ситуацию не прокомментировали.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Клиника малоинвазивной хирургии» было создано в 2017 году. Сегодня ею в равных долях владеют Нелли Мкртумян, Владимир Сергеев и Людмила Сидорова. Уставный капитал общества составляет 12 тыс. руб. В 2021 году выручка от продаж составляла 30 млн руб., убыток — 6 млн руб. Более свежих данных нет. По данным сайта клиники, это учреждение предлагает услуги в области урологии, колопроктологии, общей хирургии, гинекологии и др.

Исполнительный директор Центра по работе с проблемными активами Ольга Анисимова отмечает, что по формальным основаниям клиника может быть лишена лицензии. «Однако необходимо учитывать, что общество и в отсутствие признанных недействительными договоров обладает правом пользования тем же помещением на основании соглашения участников. Несоответствие документа, представленного минздраву, не должно являться основанием для лишения ее лицензий»,— заключила эксперт.

Она также уверена, что в соответствии с выводами суда клиника может продолжать пользоваться помещением на основании соглашения участников. При этом, по ее словам, если суды признают, что действительная воля участника при заключении соглашения была направлена на предоставление помещения в безвозмездное пользование, клиника не обязана будет выплачивать истцу арендную плату.

Член Ассоциации юристов России Юлия Рамзенкова считает, что признание договора аренды недействительным влечет за собой недействительность правовых последствий заключения договора. В данном случае, по ее словам, ООО «КМХ» должно освободить помещения.

Андрей Ульченко

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