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Постоянную комиссию по пенитенциарной системе СПЧ возглавил Алексей Мельников

Совет по правам человека (СПЧ) избрал нового руководителя постоянной комиссии по гражданскому участию в развитии пенитенциарной системы. Им стал член СПЧ, ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии города Москвы Алексей Мельников. На этом посту он сменил умершего в мае 2022 года Андрея Бабушкина.

Алексей Мельников

Алексей Мельников

Фото: Личный архив Алексея Мельникова

Алексей Мельников

Фото: Личный архив Алексея Мельникова

Господин Бабушкин занимался вопросами реформы пенитенциарной системы с 1991 года. В 2014 году стал одним из инициаторов создания межведомственной рабочей группы по доработке Концепции реформы уголовно-исполнительной системы. Андрей Бабушкин умер 14 мая 2022 года в возрасте 58 лет.

Господин Мельников вошел в состав СПЧ в ноябре 2022 года. Тогда состав совета обновил президент Владимир Путин.

Мария Федотова

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