Ежегодное производство меда на Кубани составляет 3,4 тысячи тонн

Кубанские пчеловоды ежегодно производят 3,4 тыс. тонн меда, сообщил вице-губернатор Андрей Коробка на межрегиональном круглом столе, который прошел в Кубанском аграрном университете.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: admkrai.krasnodar.ru Фото: admkrai.krasnodar.ru

Он также назвал причины, по которым развитие этой отрасли на Кубани тормозится. В их числе гибель пчел из-за нарушения регламентов при применении в сельском хозяйстве пестицидов, а также недостаток квалифицированных кадров и низкий уровень механизации.

Перед началом конференции состоялась отправка первого гуманитарного груза для пчеловодов Донбасса. Они получат ульи, экипировку и необходимый инвентарь.

Андрей Ульченко