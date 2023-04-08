В Германии участники пасхальных маршей призвали к прекращению боевых действий на Украине

По всей Германии в страстную субботу — последний день перед католической Пасхой — прошли более 100 пасхальных маршей. Участники некоторых шествий требовали прекращения боевых действий на Украине и поставок оружия, а также начала мирных переговоров Москвы и Киева. Трансляцию с маршей вело агентство NRD.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Пасхальный марш в Берлине. Плакаты гласят: "Стриптизерша", "Европа - глубоко в США США". Фото: Fabian Sommer / DPA / dpa Picture-Alliance / AFP Пасхальный марш в Мюнхене Фото: Lennart Preiss / dpa Picture-Alliance / AFP Следующая фотография 1 / 2 Пасхальный марш в Берлине. Плакаты гласят: "Стриптизерша", "Европа - глубоко в США США". Фото: Fabian Sommer / DPA / dpa Picture-Alliance / AFP Пасхальный марш в Мюнхене Фото: Lennart Preiss / dpa Picture-Alliance / AFP

По данным организации Netzwerk Friedenskooperative (Сеть мирной кооперации), координирующей протесты по всей Германии, в акции в Берлине участвуют не менее трех тысяч человек. Известный теолог Марго Кессманн на марше в Ганновере призвала прекратить поставки западных вооружений на Украину: «Мы не хотим, чтобы эскалация продолжалась и в зону боевых действий доставлялось больше оружия. Потому что этими поставками оружия мы несем солидарную ответственность за всех мертвецов».

В Ганновере около 1100 человек приняли участие в пасхальном марше. Еще одна акция с призывом к миру на Украине прошла в коммуне Унтерлюсе в Нижней Саксонии, где производит вооружение компания Rheinmetall. Около 60 участников посетили «мероприятие мира» в Бюргерпарке в Бремене. Это не классический пасхальный марш: по словам организаторов, они хотели вместе обсудить ненасильственные альтернативы решения военных конфликтов.

Подробнее о том, что происходит после начала российско-украинского военного конфликта, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина