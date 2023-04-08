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К очистке светомузыкального фонтана приступили в Ижевске

Специалисты начали проверку технического оборудования и электропроводки светомузыкального фонтана на Центральной площади Ижевска. При благоприятных погодных условиях запустить его на полную мощность планируется к майским праздникам, отметил глава города Олег Бекмеметьев.

«Напор струй обеспечивает 61 насос, все они вручную разбираются, очищаются от мусора и грязи. Снаружи фонтана снимаются крышки, каждая форсунка также бережно проверяется на исправность», — написал он в соцсети «Вконтакте».

После промывки внутренней чаши начнут проводить пробный запуск фонтана.

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