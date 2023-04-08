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Воронежский «Факел» в 22-м туре РПЛ уступил столичному «Торпедо» - 0:2

В мате-открытии 22-го тура Российской премьер-лиги воронежский ФК «Факел» на выезде уступил московскому «Торпедо» - 0:2. Встреча проходила на стадионе «Лужники» в столице, большая часть болельщиков на котором поддерживала приезжую команду.

Фото: Никита Пауков

Фото: Никита Пауков

Воронежцы остались верны себе и с первых минут начали прессинговать соперника, увлеклись атаками, а на 34-й минуте пропустили выпад хозяев. В результате красивый гол забил нападающий торпедовцев Илья Кухарчук. Во втором тайме гости сменили пару нападающих, создали еще больше моментов и заставили показать прекрасную игру вратаря москвичей Егора Бабурина. А на первой добавленной минуте к матчу второй гол «Факелу» хлестким ударом забил Равиль Нетфуллин.

После финального свистка воронежская команда в полном составе, вместе с главным тренером и запасными, подошла к трибуне с приезжими болельщиками и извинилась за результат. В ответ болельщики зааплодировали и дружно скандировали: «Верим в команду»!

Набрав 13 очков, «Торпедо» сравнялось с «Химками» в турнирной таблице, но осталось на последнем месте в таблице РПЛ. «Факел» с 17 очками пока занимает 14-ю строчку. В следующем туре воронежский клуб, 16 апреля, примет на Центральном стадионе профсоюзов грозненский «Ахмат».

Владимир Зоркий

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