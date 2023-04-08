150 человек пополнили ряды миллиардеров по версии Forbes в 2023 году

В ежегодном списке миллиардеров мира от Forbes появилось 150 новых имен. Совокупное состояние новых миллиардеров составляет $344 млрд. В число новичков рейтинга вошли, в частности, дизайнер Том Форд (состояние $2,8 млрд), баскетболист Леброн Джеймс ($1 млрд) и гольфист Тайгер Вудс ($1,1 млрд).

Самым богатым новичком списка миллиардеров является 30-летний Марк Матешиц, состояние которого оценивается в $34,7 млрд. В октябре 2022 года он унаследовал 49% акций компании Red Bull после смерти отца, Дитриха Матешица.

Самой богатой женщиной, пополнившей рейтинг миллиардеров, стала Рохика Сайрус Мистри, вдова Сайруса Мистри, который был председателем индийской компании Tata Sons. В сентябре 2022 года он погиб в автокатастрофе. Forbes оценивает ее состояние в $7 млрд. Только 27 из 150 новичков-миллиардеров — женщины.

Большинство пополнивших список миллиардеров составляют люди, которые заработали свое состояние, а не унаследовали его,— 92 человека.

Страной—лидером по количеству новых миллиардеров в 2023 году стали США (51 человек). 2-е место поделили Китай и Индия, которые имеют по 16 представителей в списке.

Наибольшее количество миллиардеров появилось в финансовом секторе, в сферах моды и торговли, промышленности, технологий, недвижимости и спорта.

Forbes 4 апреля представил ежегодный рейтинг богатейших людей мира. Его возглавил владелец французского концерна LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно. Его состояние издание оценило в $211 млрд (против $158 млрд год назад). При оценке состояний издание опиралось на стоимость акций принадлежащих миллиардерам компаний и курсы валют на 10 марта 2023 года.

Эрдни Кагалтынов