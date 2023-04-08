Депутат Госдумы Саралиев заявил о готовности Минобороны к обмену пленными мусульманами с Украиной

Депутат Госдумы и представитель Парламентской координационной группы по вопросам военной операции Шамсаил Саралиев отрицает обвинения украинской стороны в отказе России от обмена пленных, исповедующих ислам. Ранее об этом заявили в офисе президента Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Мне лично так же поступало подобное предложение от украинской стороны и на него был дан положительный ответ»,— сообщил РБК господин Саралиев. Он добавил, что Минобороны России «достаточно быстро» согласилось передать Украине семерых военнопленных-мусульман.

Вчера, 7 апреля, советница руководителя офиса президента Украины Дарья Заривная заявила, что Украина предложила России обменять мусульман по формуле «всех на всех», однако Москва «восприняла эту идею без особого энтузиазма».

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Лусине Баласян