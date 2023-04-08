Недвижимость в цыганском поселке в Екатеринбурге намерены изъять для муниципальных нужд

Администрация Екатеринбурга намерена изъять для муниципальных нужд недвижимость в цыганском поселке. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии. В список попали 11 домов и девять земельных участков на улицах Московская и Хасановская.

В документе уточняется, что изъятие произведут «в целях строительства (реконструкции) дорожно-уличной сети, строительства новых инженерных сетей электроснабжения, газоснабжения, дождевой канализации, водоснабжения в границах улиц Обувщиков — Московской — Хасановской».

Выступить заказчиком работ по оценке изымаемых земельных участков и недвижимости, договориться с собственниками и заняться сносом предлагают компании «Брусника». Уточняется, что в случае несогласия собственников по истечению 90 дней застройщик совместно с МБУ «Городской комитет по приватизации и высвобождению земельных участков под застройку» может обратиться в суд с иском о принудительном изъятии земельных участков и расположенных на них объектов.

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