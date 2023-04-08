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В Ярославской области ищут перевозчиков на водный транспорт

Департамент транспорта Ярославской области объявил три аукциона на перевозку пассажиров водным транспортом, подрядные организации за работу в сезон смогут получить 56,7 млн руб. Проекты контрактов размещены на портале госзакупок.

Речной транспорт в Ярославле

Речной транспорт в Ярославле

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Речной транспорт в Ярославле

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Водные перевозчики определяться на двух пригородных маршрутах в Ярославле: Ярославль —Новые Ченцы и Ярославль—Константиново. Стоимость контракта может составить 21,8 млн руб. Перевозчик должен предоставить для выхода на линию пассажирский теплоход вместимостью 240 человек. Начальная цена контракта на пригородные водные перевозки в Рыбинске составила 19,6 млн руб. За перевозку по водным маршрутам Ярославль —Рыбинск и Ярославль —Брейтово транспортная компания сможет заработать 15,3 млн.

Прием заявок пройдет до 18 апреля, рейсы будут осуществляться с момента заключения контракта до 15 октября 2023 года. В контрактах прописано, что платить перевозчику будут за фактически выполненные рейсы. Также будет выплачиваться компенсация недополученного дохода за перевозку льготников.

Андрей Иванов

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