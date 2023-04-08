Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Nikkei: Япония почти избавилась от зависимости от угля из России

Япония сократила зависимость от российского угля после февраля 2022 года. Энергетические компании страны ищут альтернативных поставщиков, в частности, в Индонезии и Южной Африке, сообщает Nikkei.

Cогласно данным Минфина Японии, в феврале нынешнего года Япония импортировала 230 тыс. т угля из России. Это на 73% меньше, чем в феврале 2022 года.

С апреля 2022 года по февраль 2023 года импорт составил около 6,5 млн т, что на 45% меньше год к году. По данным ведомства, доля российского угля в общем импорте составила 2% против 9% годом ранее.

Тем временем импорт угля из Японии в Индонезию вырос на 28% за тот же период. Импорт из Канады увеличился вдвое, из Южной Африки — в шесть раз.

По итогам 2021 года Россия была вторым по величине поставщиком угля в Японию, уступая только Австралии. Сейчас по объему поставок Россию опередила Индонезия. Японское правительство приняло решение сократить зависимость от российского угля в апреле 2022 года, через два месяца после начала спецоперации РФ на Украине.

Летом 2022 года крупнейшая японская энергетическая группа Jera полностью приостановила закупки российского угля. На долю России приходилось 10% ее годового импорта угля (около 20 млн т).

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...