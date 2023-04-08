Nikkei: Япония почти избавилась от зависимости от угля из России

Япония сократила зависимость от российского угля после февраля 2022 года. Энергетические компании страны ищут альтернативных поставщиков, в частности, в Индонезии и Южной Африке, сообщает Nikkei.

Cогласно данным Минфина Японии, в феврале нынешнего года Япония импортировала 230 тыс. т угля из России. Это на 73% меньше, чем в феврале 2022 года.

С апреля 2022 года по февраль 2023 года импорт составил около 6,5 млн т, что на 45% меньше год к году. По данным ведомства, доля российского угля в общем импорте составила 2% против 9% годом ранее.

Тем временем импорт угля из Японии в Индонезию вырос на 28% за тот же период. Импорт из Канады увеличился вдвое, из Южной Африки — в шесть раз.

По итогам 2021 года Россия была вторым по величине поставщиком угля в Японию, уступая только Австралии. Сейчас по объему поставок Россию опередила Индонезия. Японское правительство приняло решение сократить зависимость от российского угля в апреле 2022 года, через два месяца после начала спецоперации РФ на Украине.

Летом 2022 года крупнейшая японская энергетическая группа Jera полностью приостановила закупки российского угля. На долю России приходилось 10% ее годового импорта угля (около 20 млн т).

Лусине Баласян