ФК «Урал» на выезде в Грозном сыграет с «Ахматом»

Футбольный клуб «Урал» 8 апреля в рамках 22 тура Мир РПЛ в Грозном сыграет с местным «Ахматом». Матч начнется в 18:30.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игроки ФК "Урал"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Игроки ФК "Урал"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В турнирной таблице РПЛ «Урал» занимает 10-е место, заработав 25 очков. «Ахмат» с 33 очками располагается на шестом месте.

Предыдущий матч «Урал» провел в Екатеринбурге в рамках Фонбет — Кубка России 4 апреля. Команда в полуфинальном матче обыграла «Спартак» со счетом 3:1. В финале «плей-офф пути Российской премьер-лиги» Кубка России «Урал» сразится с московским ЦСКА.

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