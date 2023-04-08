Ослепительно белое пространство, ванна с цветами, четкий контур букв «Every woman is a queen. Vol.1» — в творческом пространстве «Европа» Art Gallery в Екатеринбурге открылась фотовыставка Вероники Никулиной. Проект реализован совместно ТЦ «Европа» и ИД «Коммерсантъ-Урал» при поддержке ювелирного дома «Moiseikin», креативного кластера «Домна» и салона красоты Balcon beauty home.
Открытие фотовыставки Every woman is a queen. Vol.1, организованной ИД "Коммерсантъ-Урал" в торгово-развлекательном центре "Европа" (Европа ART GALLERY) в Екатеринбурге
Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ
В авторских работах уральского фотографа Вероники Никулиной представлены 10 известных женщин Екатеринбурга, в том числе уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх, директор благотворительного фонда «Дети России» Юлия Нутенко, президент федерации развития гольфа Свердловской области Ксения Симановская.
Открытие фотовыставки Every woman is a queen. Vol.1, организованной ИД "Коммерсантъ-Урал" в торгово-развлекательном центре "Европа" (Европа ART GALLERY)
Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ
«10 потрясающих неповторимых девушек, каждая согласилась на глубокий, безмолвный диалог со мной и моей камерой, позволила мне быть исследователем ее внутреннего мира и показать таким, какой он есть, без искажений. Мы зашли в глубину настоящего момента, и это вдохновляюще прекрасно. Когда женщина может позволить себе отказаться от исполнения социальных ролей и снять маски, это и есть истинная роскошь и красота. В этом заключена главная идея этой выставки — роскошь быть собой», — рассказала Вероника Никулина.
Фотоработы сопровождаются цитатой-рассуждением о том, что для каждой из девушек значат любовь, вдохновение, лидерство, свобода, ценности, карьера, семья.
«Наши героини — источник вдохновения для создания этой выставки. Мы хотели не просто показать их красоту, мы хотели показать их внутреннюю мощь, внутреннюю силу. Они одномоментно очень хрупкие и очень сильные. Каждая из девушек ответила на тот вопрос, который она выбрала сама из большого списка. Ответы на них мы вынесли в экспозицию, и у каждой героини вы можете прочитать ее цитату»,— рассказала генеральный директор «Коммерсантъ-Урал» Марина Архипова.
Генеральный директор ТЦ «Европа» Марина Крупина
Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ
По словам организаторов фотовыставки, экспозиция «Every woman is a queen. Vol.1» — проект-мотивация, миссия которого подарить ощущение того, что в женщине скрыт огромный потенциал, задача проекта — воодушевить каждую на его раскрытие, зарядить на новые свершения.
Открытие фотовыставки Every woman is a queen. Vol.1, организованной ИД "Коммерсантъ-Урал" в торгово-развлекательном центре "Европа" (Европа ART GALLERY)
Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ
«Мы подумали о том, что в столь непростое время женщина всегда является вдохновением для мужчин, творчества, бизнеса. Выставка на самом деле очень прекрасная. Это комбинирование тех наших прекрасных сообществ, которые есть в "Европе"»,— отметила генеральный директор ТЦ «Европа» Марина Крупина.
Локацией съемок портретов стал креативный кластер «Домна». Украшения, представленные на фотопортретах, взяты из коллекции ювелирного дома Moiseikin.
Генеральный директор «Коммерсантъ-Урал» Марина Архипова
Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ
«Фотопроект посвящен красоте, внутренней силе женщин, которые вдохновляют нас своим примером и служат ореолом для многих окружающих людей. Выставка называется "Every woman is a queen. Vol.1". И это только начало»,— пообещала Марина Архипова.