«Роскошь быть собой»

Ослепительно белое пространство, ванна с цветами, четкий контур букв «Every woman is a queen. Vol.1» — в творческом пространстве «Европа» Art Gallery в Екатеринбурге открылась фотовыставка Вероники Никулиной. Проект реализован совместно ТЦ «Европа» и ИД «Коммерсантъ-Урал» при поддержке ювелирного дома «Moiseikin», креативного кластера «Домна» и салона красоты Balcon beauty home.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Открытие фотовыставки Every woman is a queen. Vol.1, организованной ИД "Коммерсантъ-Урал" в торгово-развлекательном центре "Европа" (Европа ART GALLERY) в Екатеринбурге

Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ Открытие фотовыставки Every woman is a queen. Vol.1, организованной ИД "Коммерсантъ-Урал" в торгово-развлекательном центре "Европа" (Европа ART GALLERY) в Екатеринбурге

Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ

В авторских работах уральского фотографа Вероники Никулиной представлены 10 известных женщин Екатеринбурга, в том числе уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх, директор благотворительного фонда «Дети России» Юлия Нутенко, президент федерации развития гольфа Свердловской области Ксения Симановская.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Открытие фотовыставки Every woman is a queen. Vol.1, организованной ИД "Коммерсантъ-Урал" в торгово-развлекательном центре "Европа" (Европа ART GALLERY)

Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ Открытие фотовыставки Every woman is a queen. Vol.1, организованной ИД "Коммерсантъ-Урал" в торгово-развлекательном центре "Европа" (Европа ART GALLERY)

Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ

«10 потрясающих неповторимых девушек, каждая согласилась на глубокий, безмолвный диалог со мной и моей камерой, позволила мне быть исследователем ее внутреннего мира и показать таким, какой он есть, без искажений. Мы зашли в глубину настоящего момента, и это вдохновляюще прекрасно. Когда женщина может позволить себе отказаться от исполнения социальных ролей и снять маски, это и есть истинная роскошь и красота. В этом заключена главная идея этой выставки — роскошь быть собой», — рассказала Вероника Никулина.

Фотоработы сопровождаются цитатой-рассуждением о том, что для каждой из девушек значат любовь, вдохновение, лидерство, свобода, ценности, карьера, семья.

«Наши героини — источник вдохновения для создания этой выставки. Мы хотели не просто показать их красоту, мы хотели показать их внутреннюю мощь, внутреннюю силу. Они одномоментно очень хрупкие и очень сильные. Каждая из девушек ответила на тот вопрос, который она выбрала сама из большого списка. Ответы на них мы вынесли в экспозицию, и у каждой героини вы можете прочитать ее цитату»,— рассказала генеральный директор «Коммерсантъ-Урал» Марина Архипова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор ТЦ «Европа» Марина Крупина

Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ Генеральный директор ТЦ «Европа» Марина Крупина

Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ

По словам организаторов фотовыставки, экспозиция «Every woman is a queen. Vol.1» — проект-мотивация, миссия которого подарить ощущение того, что в женщине скрыт огромный потенциал, задача проекта — воодушевить каждую на его раскрытие, зарядить на новые свершения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Открытие фотовыставки Every woman is a queen. Vol.1, организованной ИД "Коммерсантъ-Урал" в торгово-развлекательном центре "Европа" (Европа ART GALLERY)

Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ Открытие фотовыставки Every woman is a queen. Vol.1, организованной ИД "Коммерсантъ-Урал" в торгово-развлекательном центре "Европа" (Европа ART GALLERY)

Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ

«Мы подумали о том, что в столь непростое время женщина всегда является вдохновением для мужчин, творчества, бизнеса. Выставка на самом деле очень прекрасная. Это комбинирование тех наших прекрасных сообществ, которые есть в "Европе"»,— отметила генеральный директор ТЦ «Европа» Марина Крупина.

Локацией съемок портретов стал креативный кластер «Домна». Украшения, представленные на фотопортретах, взяты из коллекции ювелирного дома Moiseikin.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор «Коммерсантъ-Урал» Марина Архипова

Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ Генеральный директор «Коммерсантъ-Урал» Марина Архипова

Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ

«Фотопроект посвящен красоте, внутренней силе женщин, которые вдохновляют нас своим примером и служат ореолом для многих окружающих людей. Выставка называется "Every woman is a queen. Vol.1". И это только начало»,— пообещала Марина Архипова.

Елена Медведева