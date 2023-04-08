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Коммерсантъ FM
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Камила Рахимова вышла в полуфинал теннисного турнира в Боготе

Российская теннисистка Камила Рахимова победила Сару Соррибес-Тормо из Испании в 1/4 финала турнира Copa Colsanitas. Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:5, она длилась 2 часа 14 минут. В полуфинале россиянка встретится с Пейтон Стирнс из США.

21-летняя Рахимова занимает 90 место в рейтинге WTA. Она не побеждала на турнирах под эгидой ассоциации в одиночном разряде, но у нее есть два титула WTA в парном разряде. 26-летняя Соррибес-Тормо находится на 106-й строчке рейтинга теннисисток. На ее счету один титул WTA в одиночном разряде и три — в парном.

Copa Colsanitas — турнир в категории WTA 250, проводится в столице Колумбии Боготе. Призовой фонд превышает $250 тыс.

Леонид Уварчев

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