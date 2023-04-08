В Челябинске на «Дне защиты людей» наградят собаку-спасателя

Мероприятие в этом году пройдёт второй раз. И впервые спасатели и обычные жители города получат специальную награду «Защитник людей». В том числе заслуженную благодарность получит и собака из кинологического расчёта поисково-спасательной службы Челябинской области.



На акции «День защиты людей» награду получат как профессиональные спасатели, так и обычные жители Челябинской области, которые внесли свой вклад в защиту людей и спасение жизни. Кроме того, организаторами мероприятия было принято решение поощрить и четвероногую сотрудницу поисково-спасательной службы. Немецкая овчарка Тори на службе уже 4 года и за это время помогла найти 20 человек.

«Мы поняли, что спасателями бывают не только люди, но и собаки. Ведь именно они берут след пропавших людей, они с помощью своих способностей находят людей под завалами, они работают на таможенных постах и находят запрещённые вещества. Получается, что собаки такие же защитники и это нельзя не отметить», – рассказала руководитель проекта «День защиты людей» Екатерина Колбышева.

Кроме того, на мероприятии организаторы проведут масштабный розыгрыш. Условия участия можно найти в официальной группе акции во ВКонтакте. Будут определены три победителя, которые получат по телевизору.

Напомним, акция «День защиты людей» пройдёт 9 апреля с 13:00 до 15:00 на пл. Революции. Гостей праздника ждёт большая интерактивная выставка, где будет представлено порядка 30 единиц различной техники: от квадроциклов до большой пожарной цистерны. Кроме этого, на своих площадках участники организуют мастер-классы для детей и взрослых. Гостям расскажут, как оказывать первую медицинскую помощь, проконсультируют бесплатно по юридическим и социальным вопросам. Для юных челябинцев проведут познавательные игры, показательные выступления спортсменов и конкурс рисунков с подарками.

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