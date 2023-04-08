КНДР провела очередные испытания подводного беспилотника

Северная Корея сообщила о проведении еще одного испытания «подводной системы стратегического оружия "Хэйл-2"» 4–7 апреля. Беспилотник за 71 час и 6 минут преодолел под водой расстояние около 1 тыс. км и успешно запустил испытываемую боеголовку.

«Система станет удобной перспективной частью военного потенциала вооруженных сил КНДР»,— говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства (цитата по «Рёнхап»).

КНДР провела первое испытание подводного беспилотника в конце марта. Пхеньян утверждает, что оружие способно генерировать радиоактивное цунами.

О напряженности в регионе — в материале «Ъ» «Корейский кризис переходит в подводный режим».

Леонид Уварчев