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Коммерсантъ FM
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Зеленский заявил о подготовке «мощного санкционного списка»

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев готовит новый санкционный список. Он не уточнил, кто в него войдет.

«Аппарат Совета национальной безопасности и обороны вместе с правительством, вместе с министерствами готовит новый мощный санкционный список лиц, работающих на агрессию,— они будут заблокированы»,— говорится в обращении господина Зеленского на его сайте.

Последний раз президент Украины подписывал указ о санкциях 1 апреля. Тогда были введены ограничения в отношении ФСБ, ФСО, Совета федерации, Минфина РФ, а также против компаний и предприятий, которые Украина связывает с военно-промышленным комплексом России. В общей сложности под последние санкции попали 273 физических лица и 380 юридических лиц.

Леонид Уварчев

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