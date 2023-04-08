Зеленский заявил о подготовке «мощного санкционного списка»

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев готовит новый санкционный список. Он не уточнил, кто в него войдет.

«Аппарат Совета национальной безопасности и обороны вместе с правительством, вместе с министерствами готовит новый мощный санкционный список лиц, работающих на агрессию,— они будут заблокированы»,— говорится в обращении господина Зеленского на его сайте.

Последний раз президент Украины подписывал указ о санкциях 1 апреля. Тогда были введены ограничения в отношении ФСБ, ФСО, Совета федерации, Минфина РФ, а также против компаний и предприятий, которые Украина связывает с военно-промышленным комплексом России. В общей сложности под последние санкции попали 273 физических лица и 380 юридических лиц.

Леонид Уварчев