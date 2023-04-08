Разделяй отходы и властвуй

Мэр Ярославля Артем Молчанов переименовал традиционный «месячник по благоустройству города» в проект «Генеральная уборка» — так же называется экологический проект, инициированный региональным отделением «Единой России». По словам господина Молчанова, обновленные субботники под эгидой партии власти будут включать в себя такие новации, как раздельный сбор мусора. Всего на финальный день «Генеральной уборки» мэрия планирует вывести 20 тыс. человек. Конкуренты ЕР и эксперты считают, что единороссов официально причислили к организаторам «месячника» в связи с подготовкой к осенним выборам в областную думу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Субботник в Ярославле

Фото: Мэрия города Ярославля Субботник в Ярославле

Фото: Мэрия города Ярославля

Мэр Ярославля Артем Молчанов подписал постановление о проведении в городе с 4 апреля по 5 мая экологического проекта «Генеральная уборка». «Уборочное» постановление выходит ежегодно, но раньше серия весенних субботников называлась «месячником по уборке и благоустройству территории города».

Переименовали же мероприятие из-за проекта регионального отделения «Единой России» «Генеральная уборка», главной целью которого заявлена пропаганда раздельного сбора и переработки отходов.

О старте проекта партия объявила на своем сайте 5 апреля.

О «партийном» характере весенней уборки Ярославля в этом году на общегородском совещании в мэрии 4 апреля открыто говорили председатель муниципалитета (городской думы) Сергей Калинин и мэр города Артем Молчанов. «В этом году "Единая Россия" вышла с новым проектом расширения плана генеральной уборки города Ярославля в свете так называемого экопроекта. Традиционный субботник мы проводим как положено, но в городе будут созданы четыре—шесть территорий, на которых будет проводиться раздельный сбор мусора»,— сказал господин Калинин, который также возглавляет городское отделение единороссов.

«То, что вы сейчас озвучили по раздельному сбору, по экологическим мероприятиям, это укладывается в направление народной программы партии "Единая Россия", это продолжение тех мероприятий, которые были ежегодно»,— добавил мэр Молчанов.

Как рассказал на совещании заместитель мэра Николай Степанов, уже создан штаб проекта, в который вошли заместители мэра, главы районных администраций, представители департамента городского хозяйства. Исполнителями выступают МБУ «Горзеленхозстрой» и районные администрации. Субботники пройдут в большинстве муниципальных учреждений. В «Единой России» тоже создан штаб, но не городской, а региональный и с другим составом участников.

При этом в партии уверяют, что их проект охватывает не только уборку территорий и раздельный сбор мусора.

«Мы намерены провести серию велопробегов по выявлению несанкционированных свалок и мероприятий по их ликвидации. "Генеральная уборка" — это не просто субботник, это большой содержательный проект, который позволит нам внимательнее относиться и к окружающей среде, и к своему поведению на природе»,— отметила секретарь регионального отделения партии Ольга Хитрова.

Также «Единая Россия» планирует в рамках проекта провести благоустройство воинских мемориалов, сбор пластиковых крышек и батареек, квесты для школьников. Главный субботник в Ярославле состоится 22 апреля — в день рождения Владимира Ленина. Городские власти хотят вывести на него 20 тыс. человек.

Ярославские коммунисты пока не высказывают возмущения партийным характером общегородской уборки. Тем не менее лидер фракции КПРФ в облдуме Елена Кузнецова связывает активность конкурентов с предстоящими осенью 2023 года выборами в региональный парламент. «Мы проводим ленинские коммунистические субботники, это наше все. Мы сами выходим и наводим порядок. А то, что перед выборами,— это все понятно, для чего делается. Это привычное дело. "Единая Россия" с исполнительной властью всегда выступают единым фронтом. Говорили, что на фоне СВО произойдет единение (всех политических сил.— “Ъ”), но что-то пока его не видно»,— сказала госпожа Кузнецова “Ъ”.

Руководитель социологического центра «Хи-Квадрат» Евгений Голубев тоже полагает, что «Генеральная уборка» связана с подготовкой к выборам. «Это политтехнологический проект, нужно как-то себя показывать с точки зрения полезности для города. Это в первую очередь медийная история. Люди довольно плохо выходят, когда депутаты или кандидаты что-то организуют. Мне кажется, это для картинки в СМИ — создать ощущение, что "Единая Россия" убирает весь город»,— говорит эксперт.

Однако в эффективности этого проекта с точки зрения завоевания симпатии избирателей господин Голубев сомневается, предполагая, что к сентябрю про весенние субботники «все забудут».

Напомним, выборы в Ярославскую облдуму в сентябре 2023 года пройдут по новым правилам: число депутатов, избираемых по партийным спискам, сократится с 25 до 12, а общее количество мандатов в облдуме — с 50 до 46.

Антон Голицын, Ярославль