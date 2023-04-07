С творцом поступили не по-вегетариански

Группа «Ночные снайперы» и ее лидер Диана Арбенина подтвердили, что не смогут выступить в Казани, Чебоксарах и некоторых других городах. Причины отмены не называются, хотя местные власти говорят, что проблемы «технические». Вместе с тем на этой неделе на госпожу Арбенину пожаловались в Генпрокуратуру: якобы она «неоднократно критиковала» специальную военную операцию (СВО) на Украине. Депутат Госдумы от Татарстана, глава комитета по культуре Елена Ямпольская, рассуждая об отграничении деятельности артистов, посчитала, что «вегетарианство… когда наши ребята сражаются, выглядело бы противоестественно и дико». «За слова, публично произнесенные либо написанные, порой приходится платить дороже, чем за поступки»,— предупредила она «творцов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Комаров, Коммерсантъ Фото: Александр Комаров, Коммерсантъ

Диана Арбенина и группа «Ночные снайперы» подтвердили отмену концертов в четырех российских городах. «Сообщаем о переносе концертов в Казани, Ульяновске, Чебоксарах и Тольятти. Следите за объявлением новых дат!»— сказано в сообщениях артистов в социальных сетях.

В группе не стали объяснять причину отмены мероприятий, а лишь поблагодарили поклонников «за поддержку».

Сама Диана Арбенина на личных страницах выложила текст своей песни «Гавань» со словами «не бойся и стой на своем, мы вместе все переживем».

Концертный директор группы Александра Рерих на вопрос «Ъ» о причинах отмены концерта в Казани не ответила.

Ранее министерство культуры Татарстана сообщило, что концерт «Ночных снайперов», запланированный на 10 апреля в Татарском театре оперы и балета имени Мусы Джалиля, отменяется по «техническим причинам». Эту же информацию «Ъ» подтвердили в самом театре. «Причина отмены концерта? Отмена связана с техническими причинами»,— сказали в билетной кассе учреждения.

С концерта в Казани должен был начаться апрельский тур «Ночных снайперов». Для столицы Татарстана госпожа Арбенина готовила специальную акустическую программу. Билеты предлагались по цене 12 тыс. руб. Всего, согласно афише на сайте группы, в ближайшие несколько месяцев запланировано 18 выступлений группы (в основном, в городках России, а также в столицах Ташкенте, Бишкек и Ереване). На 8 июля анонсирован большой юбилей концерт в Москве под названием «30 лет рок-н-ролла!» — группа появилась в 1993 году.

В Чебоксарах концерт Дианы Арбениной отменили, после того, как в Telegram-чате мэру города Денису Спирину был задан вопрос, почему 14 апреля будет петь артист, который «выступает против» спецоперации РФ на Украине?

«Вы не поддерживаете наших солдат, получается? Неужели вам так сложно ответить на простой вопрос?»— настаивал пользователь мессенджера, аккаунт которого впоследствии был удален. «Концерт Дианы Арбениной и группы "Ночные снайперы", запланированный на 14 апреля в Ледовом дворце «Чебоксары арена", отменяется. Соответствующее уведомление направлено организатору концерта»,— ответила на это пресс-служба господина Спирина. Чуть позже в ледовом дворце заявили, что «договор о проведении концерта расторгнут в силу неисполнения организаторами мероприятия своих обязательств».

В Ульяновске отмену концерта «Ночных снайперов», запланированного на 15 апреля, объяснили тем, что «за день до этого будет большое областное мероприятие» — ифтар Ульяновской области (у мусульман — вечернее разговение во время священного месяца Рамадан). «Мы просто не сможем принять подряд два таких крупных мероприятия»,— сообщил «Ъ» заместитель директора дворца спорта «Волга-спорт-арена» Алексей Игонин. В Тольятти отмену концерта 17 апреля местные власти не комментировали.

В то же время в марте 2023 года концерты «Ночных снайперов» состоялись (в феврале был отменен концерт в Улан-Удэ). Руководитель управления внутренней политики Липецкой области Любовь Фролова сообщала, что поступали требования отменить концерт Дианы Арбениной в Липецке 10 марта. Однако чиновница заявила, что Дианы Арбениной нет в списке иностранных агентов Минюста. «Для меня странно, когда во время гастролей артистов, которые не в списке, случаются требования к правительству региона запретить концерты на основании каких-то слов, которым кто-то где-то дал какую-то оценку»,— сказала госпожа Фролова. Противникам концерта она предложила «голосовать ногами или рублем»: «Вы не слушаете певицу, не рекомендуете ее слушать друзьям, не ходите на ее концерты». При этом, по словам чиновницы, на тот момент «Липецк ногами и кошельком выбрал», поскольку почти все билеты на концерт были проданы.

Вероятно, концерты «Ночных снайперов» будут отменны и в других городах России. «Наша позиция неизменна. Артисты, не поддерживающие СВО, выступать в Ростове не должны»,— сказал глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко (концерт в городе запланирован на 9 июня).

Напомним, что в 2014 году концерты «Ночных снайперов» уже отменяли в России. Сама Диана Арбенина тогда связывала это с тем, что она выступила в Киеве, поддерживала Украину и извинилась за коллег, которые отказались приехать в эту страну.

На этой неделе глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру привлечь Диану Арбенину по административной статье о дискредитации российской армии (ст. 20.3.3. КоАП РФ).

Он указал, что «длительное время» следит за высказываниями госпожи Арбениной, которая «неоднократно критиковала принятые государственным органами и президентом РФ решения и политику» в отношении спецоперации. Господин Бородин добавил, что певица продолжает вести гастрольную деятельность и неизвестно, «куда идут деньги от концертов».

В обращении в Генпрокуратуру упоминался киевский концерт «Ночных снайперов» в 2014 году, а также песня с критикой боевых действий, которую Диана Арбенина исполнила в апреле 2022 года на концерте в Челябинске. Речь идет о песне «Ночных снайперов» «Не молчи».

Авторы Telegram-канала «Закулиска» (35 тыс. подписчиков) в пятницу высказали удивления «предъявам "деятелям культуры" за сказанное, написанное в самом начале СВО». «Разгон вдруг пошел на некоторых деятелей, которые в общем-то в России. Мы намеренно не называем имен, потому что надеемся, что это случайность»,— говорится в посте этого канала. На этот месседж отреагировала глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская, которая избиралась в нижнюю палату от Татарстана. «За слова, публично произнесенные либо написанные, порой приходится платить дороже, чем за поступки. Дольше, во всяком случае»,— заявила депутат, подчеркнув, что «вегетарианство гражданского общества в тот момент, когда наши ребята сражаются, выглядело бы противоестественно и дико». «Творец должен высказываться в творчестве»,— указала госпожа Ямпольская.

Ранее депутат Госдумы от Татарстана Олег Морозов сказал, что «несогласие с властью» является основанием для ограничения возможностей «публично доносить свою позицию» и «популярный певец» с такой позицией может петь «в ресторане своего друга», но не на государственных площадках. «Он имеет право на свою позицию, он имеет право петь, что он считает нужным, если не нарушает законы, но не за мои бабки. Это тоже демократия»,— говорил господин Морозов.

Кирилл Антонов