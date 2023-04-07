Учившуюся в Казани гражданку Китая выдворят из РФ

Вахитовский райсуд Казани назначил гражданке Китая Чжан Луяо штраф в размере 2 тыс. руб., а также постановил ее выдворить из РФ. Ее признали виновной по ч. 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином режима пребывания в России).

Как уточнили «Ъ» в суде, госпожа Луяо училась в Казани, но была отчислена в январе. «Она должна была покинуть страну в течение 15 суток, но не сделала этого»,— пояснили в пресс-с службе суда.

По информации «Ъ», Чжан Луяо пришла в Вахитовский райсуд в четверг на процесс по делу ЛГБТ-блогера Хаояна Сюя, студента Казанского федерального университета. Однако друзья и знакомые блогера на заседание допущены не были. Кроме того, как позже сообщалось в Telegram-канале его друга Гелы Гогишвили, в суд была вызвана миграционная служба, которая стала проверять документы у китайских граждан.

Напомним, Хаоян Сюй был признан виновным по ч. 4 ст. 6.21.2 КоАП (распространение в интернете среди несовершеннолетних информации о нетрадиционных сексуальных отношениях) за то, что вел YouTube-канал о своих отношениях с гражданином РФ Гелой Гогишвили. Суд арестовал господина Сюя на семь суток и принял решение о его принудительном выдворении из РФ.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"