YouTube заблокировал канал актера Андрея Бочарова

YouTube-канал актера и телеведущего Андрея Бочарова заблокирован. В качестве причины блокировки, по словам господина Бочарова, было указано наличие дискриминационных высказываний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Страница Андрея Бочарова в Telegram Фото: Страница Андрея Бочарова в Telegram

«YouTube не вынес существования моего канала, где было 250 тыс. подписчиков и ролики сатирического, беззлобного содержания. Да, по текущей повестке. Да, за здравый смыл. Да, за Россию. Очевидно, последний пункт невыносим для, давайте вещи называть своими именами, вражеской платформы. Двуличная, вражеская платформа»,— написал он в Telegram-канале.

По словам Андрея Бочарова, с YouTube «беспрепятственно льется злоба, ненависть к России и россиянам». При этом актер отметил, что в России до сих пор не появилось достойного конкурента зарубежному видеохостингу.

После начала военной операции России на Украине видеохостинг заблокировал российские каналы компаний из РФ, в том числе попавших под санкции. В частности, в августе были заблокированы каналы «Ростеха» и КамАЗа. Кроме того, блокировки коснулись каналов СМИ. В ответ звучат призывы блокировать YouTube в России. Минцифры такую необходимость регулярно отвергает.

Милена Костерева