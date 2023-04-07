В Ярославле дорожает размещение передвижных НТО

Мэрия Ярославля проведет 13 аукционов, на которых выставит право торговать с тележек. Общая стоимость всех лотов по передвижным нестационарным торговым объектам (НТО) составляет 1,5 млн руб. Соответствующая информация размещена на сайте мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Стоимость каждого лота составляет 122 тыс. руб., срок действия договора 2 года, а площадь размещения торговой тележки до 4 кв.м. Год назад размещение передвижных НТО было дешевле, а самих точек больше. В 2022 году стоимость каждого лота составляла 109 тыс. руб., но мест для размещения тележек было 15. В 2021 году предлагалось 55 мест для размещения передвижных нестационарных торговых объектов по 100 тыс. руб. за каждый лот.

Торги в 2023 году состоятся 27 апреля. Тележки с мороженым предлагается поставить рядом с цирком на улице Свободы, в парке ВЛКСМ, в районе Волковского сквера, рядом со зданием государственного банка на Комсомольской, со стороны сквера на Комсомольской, у театрального института и на Богоявленской площади.

Тележки с горячими напитками будут размещать на Волжской набережной в районе теннисного корта, на Вахромеевском бульваре, на Комсомольской со стороны сквера, напротив входа в Ярославский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник. Продавать горячую кукурузу разрешат в парке ВЛКСМ и рядом с госбанком.

Алла Чижова