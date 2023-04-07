Подрядчик не находит себе моста

Работы по реконструкции старого Чусовского моста, которые должны были начаться в январе этого года, до сих пор не стартовали. По данным «Ъ-Прикамье», это связано с внутренними спорами между компанией «Стройтрансгаз», выступающей генподрядчиком проекта, и субподрядчиком работ. В «Стройтрансгазе» отставание от графика не комментируют. Эксперты считают, что при правильной организации завершить реконструкцию в срок все еще реально.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Архив «Ъ-Прикамье» Фото: Архив «Ъ-Прикамье»

Движение по старому мосту через Чусовую было закрыто в конце декабря 2022 года, сразу после открытия расположенного рядом нового мостового перехода. Как сообщали пермские СМИ, на открытии нового моста вице-премьер регионального правительства Андрей Алякринский заявил, что в январе текущего года на старом начнутся работы по реконструкции.

Однако субподрядчик работ — сургутское ООО «Трест Запсибгидрострой» — до сих пор не вышел на объект. По данным «Ъ-Прикамье», это связано с внутренними спорами между этой компанией и генеральным подрядчиком проекта — АО «Стройтрансгаз» (СТГ). По словам источника, знакомого с ситуацией в СТГ, АО намерено расторгнуть контракт с «Трестом ЗСГС». Собеседник не исключил, что смена субподрядчика может сдвинуть сроки завершения реконструкции.

По данным «Ъ-Прикамье», в конце марта власти региона проводили с представителями СТГ встречу по этому поводу: в «Стройтрансгазе» заверили, что работы будут продолжены.

В пресс-службе АО «Стройтрансгаз» заявили, что информация о планируемой смене субподрядчика является недостоверной и уведомление о расторжении договора нынешнему подрядчику компания не направляла. С чем связано отсутствие рабочих на объекте, в СТГ не прокомментировали.

В ООО «Трест ЗСГС» отказались от комментариев.

В министерстве транспорта Пермского края сообщили, что ООО «Пермская концессионная компания», которое является концессионером проекта и управляет объектом, не направляло в адрес правительства региона информацию о замене генеральным подрядчиком субподрядных организаций. «В соответствии с условиями концессионного соглашения работы по мостовой части должны быть завершены до конца марта 2024 года. Вопросы привлечения подрядных организаций относятся к внутрихозяйственной деятельности концессионера»,— отметили в министерстве.

Старый двухполосный мост через Чусовую был открыт в 1996 году. Со временем он перестал справляться с растущим потоком транспорта, и было решено возвести рядом его вторую очередь. Строить новый мост решили на условиях концессии. Летом 2017 года регион и ООО «Пермская концессионная компания» (ПКК), подконтрольное питерской группе «Стройпроект» и банку ВТБ, подписали концессионное соглашение, предусматривающее строительство нового моста и реконструкцию старого. Генеральным подрядчиком работ было выбрано столичное АО «Стройтрансгаз». В августе 2018-го компания приступила к работам.

Движение по новому мосту началось 22 декабря 2022 года.

По мнению председателя совета директоров СК «Химспецстрой» Алексея Чикунова, острой проблемы на данный момент нет. Он даже видит в отставании работ положительный момент. «Новый мост после запуска в любом случае хорошо бы было какое-то время поэксплуатировать, протестировать его, а уже потом переходить к разборке и реконструкции старого»,— поясняет господин Чикунов. По его оценке, чисто технологически завершить работы по реконструкции к концу марта следующего года на данном этапе реально. «Но, как и в случае со строительством нового моста, все будет зависеть от организации работ»,— отмечает председатель совета директоров СК «Химспецстрой».

Екатерина Артемова