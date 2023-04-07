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На ремонт 11 км дорог в Дзержинске выделили 240 млн рублей

До конца 2023 года в Дзержинске отремонтируют 11 км дорог по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». На эти цели выделили 240 млн руб., сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В план ремонта включили участок проспекта Циолковского – от перекрестка с улицей Урицкого до пересечения с проспектом Свердлова. Также в порядок приведут 4 км дороги до объездной Нижнего Новгорода, 2 км на улицах Новомосковской и Студенческой.

«За четыре года в Дзержинске отремонтировано более 50 км дорог благодаря национальному проекту и другим программам финансирования. Особое внимание было уделено ключевым транспортным развязкам. Наша цель остается прежней – повысить уровень качества и безопасность дорог на территории городского округа»,– сказал мэр Иван Носков.

По другим программам администрация Дзержинска в этом году рассчитывает достроить дорогу до школы «Город наук» (885 м) и начать строительство объездной у Дачного поселка (3,5 км), а также отремонтировать проезд вдоль Желнинского моста.

Анастасия Еремина

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