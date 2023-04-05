В ХМАО простятся с участником СВО, погибшим при минометном обстреле в Авдеевке

В Нижневартовске (ХМАО-Югра) простятся с погибшим 36-летним участником специальной военной операции (СВО) Николаем Абсалямовым, сообщили в пресс-службе правительства региона.

По данным пресс-службы, старший стрелок мотострелкового взвода младший сержант Николай Абсалямов геройски погиб 13 марта во время боевого дежурства при минометном обстреле Авдеевки (ДНР). В Нижневартовске у него остались мать, отец, сестра, супруга и девятилетняя дочь.

Николай Абсалямов родился и вырос в Нижневартовске. После срочной службы работал в шиномонтажной мастерской «Элекс-Сервис». Был призван в Вооруженные силы РФ по частичной мобилизации.

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Полина Хабарова